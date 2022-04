SPECTACLE – TUMULUS Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle Metz À l’origine de ce projet, le simple rêve d’une communauté d’artistes qui chantent et dansent en enjambant les clôtures connues de ces deux disciplines, à la fois sœurs et rivales. Le chorégraphe François Chaignaud partage avec le chef Geoffroy Jourdain ce désir d’art total célébrant ce qu’il y a de plus vulnérable et malléable : nos muscles, diaphragmes et voix. Autour de polyphonies sacrées de la Renaissance ou de rituels contemporains, une douzaine d’interprètes tente de révéler les (in)capacités des corps face à ce qui les dépasse. Ils incarnent le geste des survivants qui résistent, le son qu’une époque imagine pour la fin des temps, mais aussi l’édifice qui accompagne les défunts. http://www.citemusicale-metz.fr/ CITÉ MUSICALE

