Spectacle « Tu seras funambule comme papa » par la Cie Cet été Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin, dimanche 26 mai 2024.

Spectacle « Tu seras funambule comme papa » par la Cie Cet été Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin Sarthe

Dans le cadre du temps fort « Cirk’en salle ! » Spectacle de clotûre venez dès 16h pour une crêpes party !

Spectacle Cirque

Tout public dès 3 ans

Durée 40 min

Tarif unique: 6 €

Spectacle de clôture de Cirk’en salle ! venez dès 16h pour une crêpes Party !

Informations et réservations 02 43 42 29 48 ou par mail

A travers ce spectacle, Aurélien, Pablo et Annabelle livrent une interprétation personnelle et poétique de l’album Tu seras funambule comme papa . Mêlant cirque, théâtre et danse, ils donnent corps aux images et au texte de Frédéric Stehr. Pépito, l’ours, appartient à la grande famille du cirque.

Depuis que son ami le clown lui a donné une guitare, Pépito s’exerce tous les jours.

Mais Nestor, son papa, lui dit toujours que musicien ça n’est pas un métier d’ours Tu seras funambule, comme moi ! .

Jeu Annabelle Tison, Aurélien Jarry, Pablo de Carlo

Régie Bruno Teutsch EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 17:00:00

fin : 2024-05-26 17:40:00

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe

Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire cscvalrhonne@gmail.com

L’événement Spectacle « Tu seras funambule comme papa » par la Cie Cet été Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2024-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire