SPECTACLE « TROP PRES DU MUR » DE TYPHUS BRONX Sainte-Croix-de-Quintillargues Hérault

À l’origine du spectacle, il y a Typhus qui parle à l’acteur de son désir d’enfant.

Le clown voudrait un compagnon pour partager sa folitude, un être à chérir et protéger du mieux qu’il peut.

Après bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son vœu… à sa manière.

Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?

Il sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale.

Mais avant tout de liberté.

À bâtir ou à préserver.

”Quand le créateur et son personnage se mélangent, ils nous interrogent sur nos propres rapports à ce que l’on crée d’humain ou inhumain.”

Tout public à partir de 10 ans.

Durée : 1h20

Payant à prix libre Sans réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 20:30:00

fin : 2024-05-15 22:00:00

Sainte-Croix-de-Quintillargues 34270 Hérault Occitanie reservation@melandosaison.org

L’événement SPECTACLE « TROP PRES DU MUR » DE TYPHUS BRONX Sainte-Croix-de-Quintillargues a été mis à jour le 2024-02-26 par OT DU GRAND PIC ST LOUP