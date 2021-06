SPECTACLE « TROIS, PARTITION POUR CORDES EN LA MAJEUR », DE LA COMPAGNIE DU TRÉPIED – COMPLET LA CHEVROLIERE, 25 juin 2021-25 juin 2021, La Chevrolière.

TROIS, PARTITION POUR CORDES EN LA MAJEUR, DE LA [COMPAGNIE DU TRÉPIED](http://www.compagniedutrepied.com/) ———————————————————————————————————– ### VENDREDI 25 JUIN A 20H – PARC DE LA CHAUSSEE **_ATTENTION : COMPLET_** _Tout public, dès 3 ans_ Interprètes : Marion de la Bretèque, Agathe Warlouzé et Charlotte de la Bretèque **TROIS – partition pour cordes en La majeur met en scène acrobaties aériennes et compositions originales.** Les spectateurs, assis autour du trépied (l’espace scénique), sont immergés dans une bulle, bercés par les chants et musiques aux influences métissées des trois femmes. Les cordes, les boites, tout est prétexte au jeu, musical ou théâtral. Au fil du spectacle, des liens se tissent, des cordes se tressent au gré de tableaux poétiques, drôles et touchants… Ce spectacle est un mélange unique de féminité, d’humour, de poésie et de générosité. L’association du cirque et des musiques du monde n’est pas commun et amène une ambiance particulière pour un moment de partage suspendu. * SPECTACLE GRATUIT * Réservation obligatoire du fait du contexte sanitaire au 02 40 13 30 00 / 02 55 58 03 72 / [r.barreau@mairie-lachevroliere.fr](mailto:r.barreau@mairie-lachevroliere.fr) * Dans la limite des places disponibles

Entrée gratuite, sur réservation

Afin de clôturer et fêter une saison culturelle quelque peu bouleversée, la municipalité propose un spectacle mêlant cirque et musique, en plein air, au Parc de La Chaussée, gratuit, sur réservation.

