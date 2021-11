Begnécourt Begnécourt Begnécourt, Vosges SPECTACLE TRIO KAZOO Begnécourt Begnécourt Catégories d’évènement: Begnécourt

Vosges

SPECTACLE TRIO KAZOO Begnécourt, 21 novembre 2021, Begnécourt. SPECTACLE TRIO KAZOO Salle Polyvalente 14 rue Bois des Meix Begnécourt

2021-11-21 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-21 Salle Polyvalente 14 rue Bois des Meix

Begnécourt Vosges Begnécourt Spectacle Trio Kazoo

Organisé par le foyer rural Madon Illon. Renseignements auprès de Harry Condi au 06 64 33 17 98

Pass sanitaire obligatoire +33 6 64 33 17 98 Foyer rural Madon Illon

Salle Polyvalente 14 rue Bois des Meix Begnécourt

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Begnécourt, Vosges Autres Lieu Begnécourt Adresse Salle Polyvalente 14 rue Bois des Meix Ville Begnécourt lieuville Salle Polyvalente 14 rue Bois des Meix Begnécourt