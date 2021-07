Spectacle Tribune Queen La Ciotat, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, La Ciotat.

Spectacle Tribune Queen 2021-07-14 21:30:00 – 2021-07-14 Théâtre de la Mer Quai François Mitterrand – Port Vieux

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Avec plus de 2000 représentations à travers l’Italie et l’Europe (France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Suisse et Slovénie), le groupe italien Vipers Band représente l’hommage à Queen le plus populaire !



Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.

Avis à tous les fans de Queen ! Le groupe Vipers Band offrira un hommage au groupe culte et à Freddy Mercury avec le spectacle gratuit Tribune Queen au Théâtre de la Mer à La Ciotat.

+33 4 42 83 89 52 http://www.thevipers.it/

