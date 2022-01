Spectacle « Trésors du Perche légendaire » par Le Manoir aux Histoires Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

2022-07-17 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-17 17:00:00 17:00:00 Maison du Parc du Perche Courboyer

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Le Perche, une terre vallonnée aux paysages enchanteurs où tout semble si paisible… Que nenni ! Vous serez étonnés d’entendre les surprenantes histoires qui reviennent à la vie quand souffle le vent des légendes: frasques historiques, surnaturel et créatures fantastiques n’ont pas fini de jouer les trublions… Spectacle tout public à partir de 7 ans. Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10

Pass vaccinal obligatoire dès 16 ans

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 http://www.parc-naturel-perche.fr/

