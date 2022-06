Spectacle (très) jeune public : Les contes du jardin

2022-08-24 – 2022-08-24 Spectacle (très) jeune public : Les contes du jardin Avec la conteuse Christine Fischbach Séance pour les 18 mois – 3 ans à 10h Séance pour les 3-6 ans à 10h45 « Je vous ai apporté un bout de mon jardin, Je vais vous le montrer, si vous le voulez bien…… Dans ce jardin, il se passe de drôles de choses ! Des animaux se cachent dans mon jardin Chacun a un secret, Que je vais vous dévoiler ! » À travers des contes, ritournelles et comptines composés et adaptés pour les tout-petits, la conteuse Christine Fischbach emmène les enfants dans son monde vert, peuplé de petits habitants. Ce sera également l’occasion de découvrir les beaux jardins disparus des princes de Bouxwiller. Animation gratuite Durée : 25 minutes pour la première séance ; 40 minutes pour la deuxième Places limitées. Réservations obligatoires au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

