le dimanche 26 septembre à Ferme d'en Haut

**La Cie CNC – Nathalie Cornille** nous invite à un spectacle de théâtre et de danse « Ball Room » pour les tous petits, de 1 à 3 ans, accompagnés d’un adulte, évidemment ! 45 minutes ensemble autour de la danse et de la musique. Proposé comme un parcours chorégraphique à partager, mis en espace et scénographié comme un spectacle, pour accompagner l’imaginaire de chacun. Dimanche 26 sept. à 11h et 15h, sur réservation

Tarifs : 6€ ou 4€. Pass sanitaire nécessaire pour les adultes.

« Ball Room », de la Cie CNC – Nathalie Cornille, dimanche 26 septembre 2021 à 11h et 15h à la Ferme d’en Haut, pour les petits de 1 à 3 ans Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-09-26T11:00:00 2021-09-26T12:00:00;2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T16:00:00

