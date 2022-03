Spectacle Trans&Dans Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Spectacle Trans&Dans Crest, 30 avril 2022, Crest. Spectacle Trans&Dans Salle des fêtes de l’AMAPE 97 rue de la Calade Crest

2022-04-30 12:00:00 12:00:00 – 2022-04-30 13:00:00 13:00:00 Salle des fêtes de l’AMAPE 97 rue de la Calade

Crest Drôme Crest EUR 1 20 Trans&Dans est un spectacle créé par les jeunes de l’AMAPE (association de protection de l’enfance), âgé.es de 13 à 19 ans et accompagné.es par 5 artistes de renom. camresille@yahoo.com +33 6 89 51 42 15 https://www.camresille.fr/ Salle des fêtes de l’AMAPE 97 rue de la Calade Crest

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Salle des fêtes de l'AMAPE 97 rue de la Calade Ville Crest lieuville Salle des fêtes de l'AMAPE 97 rue de la Calade Crest Departement Drôme

Crest Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest/

Spectacle Trans&Dans Crest 2022-04-30 was last modified: by Spectacle Trans&Dans Crest Crest 30 avril 2022 Crest Drôme

Crest Drôme