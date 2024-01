Spectacle – TOYO Bidart, samedi 2 mars 2024.

Spectacle – TOYO Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 15:00:00

fin : 2024-03-02 15:30:00

par la Compagnie les Colporteurs

Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout creux… Quelle aubaine ! Coline la violoniste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de

sons semblent sortir de lui… Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou possède un corps très, mais alors vraiment

très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe. Ce contorsionniste hors pair l’enjambe, le traverse en tous sens, se plie et s’entortille, s’emmêle, s’y coince même parfois ! Le public se tord aussi,… mais de rire. Mais pas que. Un bonheur pour toute la famille.

SUR RÉSERVATION

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



