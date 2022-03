Spectacle “Toute plume dehors” Dijon, 25 mars 2022, Dijon.

Spectacle “Toute plume dehors” Espace Jean Bouhey 37 Route de Dijon Dijon

2022-03-25 20:00:00 – 2022-04-17 Espace Jean Bouhey 37 Route de Dijon

Dijon Côte-d’Or

Entrée libre au chapeau

TOUTES PLUMES DEHORS…

Farce lyrique en quatre tableaux pour cinq gallinacées femelles et deux mâles…

C’est la révolution au poulailler… Entre mâles et femelles, ELLES demandent l’égalité. Privés de leur moitié, le cocorico vainqueur et ses compères sont à bout de nerfs, prêts à jurer, mûrs à tomber. Le repos du guerrier, c’est plus d’actualité… Pain dur, mots doux et noms d’oiseaux… Mais… ” Tout cela n’est qu’une fable… Histoire de gallinacés… Il n’y a vraiment que des poules pour pouvoir la raconter…”

Spectacle proposé par la compagnie de théâtre La Bargerie Provisoire :

https://www.labargerieprovisoire.fr

contactlabargerieprovisoire.fr https://www.labargerieprovisoire.fr/

