Spectacle Tout un monde de guitares Médiathèque Le Patio Yffiniac, mercredi 6 mars 2024.

Conférence musicale pour petits et grands Tout un monde de guitares

La guitare est issue d’une famille d’instruments à cordes, sûrement l’une des plus démocratiques qui soit. Passionné par les musiques traditionnelles (bretonne, irlandaise, américaine…) qu’il joue à la guitare, mandoline, banjo, ukulélé, bouzouki, Yann-Gireg Le Bars a tourné avec de nombreux groupes et enregistré de nombreux albums en une trentaine d’années. Il possède aussi la culture des musiques plus actuelles (jazz, blues, rock) qu’il a longtemps enseignées en conservatoire.

Venez suivre en musique et en chansons les voyages de quelques instruments représentatifs de la famille des guitares acoustique, électrique, banjo, mandoline, ukulélé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06 16:00:00

Médiathèque Le Patio 11 Rue des Écoles

Yffiniac 22120 Côtes-d’Armor Bretagne yffiniac@mediathequesdelabaie.fr

