Spectacle Tout / Rien rue Champlain Nexon, samedi 2 mars 2024.

Comment faire voir, faire sentir, débusquer le temps tout nu, le temps qui passe, lui donner forme, le saisir dans son mouvement même ? Tel est le défi auquel répond Alexis Rouvre et son cirque d’objets . Il propose ici une improbable manipulation du temps, une mise en scène s’appuyant sur la symbolique des objets, les sensations données par leur cinétique, leur sonorité et leur mise en lumière. Avec des chaînettes, des aiguilles et de la laine, des pierres volcaniques, du sable, des aimants et des balanciers, il développe un vocabulaire minimaliste au service d’une écriture poétique, rythmée et fascinante. EUR.

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02

rue Champlain Salle Georges Méliès

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesirque.com

