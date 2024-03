Spectacle « Tout renversé, tout chamboulé » Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 10h30 à 11h00

.Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Entre comptines, jeux de doigts, berceuses et historiettes, la conteuse, Annie Montreuil, nous fait jouer avec le vent.

La terre est ronde et le monde est carré. Chaque chose est à sa place. La vache est dans son pré, la lune près des étoiles, les poissons dans l’eau et le chapeau sur la tête de petit homme. Et soudain, il arrive sans faire de bruit, nul ne le voit, et au commencement, nul ne l’entend. Et pourtant, Il bouscule tout sur son passage, surtout les vies réglées comme des horloges. Avec lui, ça va décoiffer !

Pour les enfants de 9 mois à 3 ans – sur inscription

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013

Contact : +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr

Violaine Robert Tout renversé, tout chamboulé