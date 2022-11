spectacle tout public « Chris de rire » Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

spectacle tout public « Chris de rire » Chamonix-Mont-Blanc, 21 décembre 2022, Chamonix-Mont-Blanc. spectacle tout public « Chris de rire »

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2022-12-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-21 19:00:00 19:00:00 Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Laissez-vous surprendre et fasciner par le talent et l’agilité de Chris.

Magicien « multifacettes » Chris vous présente un spectacle rythmé et mystérieux adapté à tout public ! Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

spectacle tout public « Chris de rire » Chamonix-Mont-Blanc 2022-12-21 was last modified: by spectacle tout public « Chris de rire » Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 21 décembre 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie