Spectacle : Tout le monde à l’abri, proposé par le Collectif « CEM » Musée de l’Aurignacien Aurignac, samedi 18 mai 2024.

Spectacle : Tout le monde à l’abri, proposé par le Collectif « CEM » C’est sûrement une bonne idée cette journée sur la résilience organisée par le Musée de l’Aurignacien, avec un stage de survie d’un côté, et une conférence archéologique sur les effondrements des soc… Samedi 18 mai, 21h00 Musée de l’Aurignacien Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

C’est sûrement une bonne idée cette journée sur la résilience organisée par le Musée de l’Aurignacien, avec un stage de survie d’un côté, et une conférence archéologique sur les effondrements des sociétés aurignaciennes de l’autre… Seulement, il aurait peut-être fallu éviter de les programmer en même temps et au même endroit, surtout avec deux intervenants pas tout à fait raccord, mais qui vont devoir apprendre à coopérer pour éviter la catastrophe…

Un spectacle proposé par le Collectif Culture en Mouvement.

Musée de l’Aurignacien 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie 0561909072 http://www.musee-aurignacien.com/ « Dédié à la découverte et à la compréhension de la Préhistoire, le Musée de l’Aurignacien expose les objets provenant des fouilles de l’abri d’Aurignac découvert au XIXe siècle. Abrité dans un bâtiment moderne et lumineux, ce musée s’adresse à tous les publics. Il est parfaitement accessible et dispose d’outils de médiation adaptés et didactiques, ainsi que plusieurs espaces : salle d’expositions temporaires et de conférences, terrasse couverte, cafétéria. » Parking, Accés PMR

© CEM