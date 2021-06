La Madeleine Médiathèque Municipale La Madeleine, Nord Spectacle TOUT ET SON CONTRAIRE de la compagnie du Cha Bada Médiathèque Municipale La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Nord

Spectacle TOUT ET SON CONTRAIRE de la compagnie du Cha Bada Médiathèque Municipale, 3 juillet 2021, La Madeleine.

le samedi 3 juillet à Médiathèque Municipale

Le grand, le petit Le jour, la nuit Le sec, le mouillé On a tous besoin de tout et son contraire Catherine et Coralie, jouent, explorent, racontent les contraires. Des chansons, un jeu de mains, une lecture musicale, des instruments… voici les ingrédients de ce spectacle à la fois interactif et très intimiste. COMPLET – possibilité de s’inscrire sur liste d’attente.

Gratuit sur inscription

2 représentations pour les 0-3 ans Médiathèque Municipale 72 Rue Gambetta, La Madeleine La Madeleine Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T10:30:00;2021-07-03T16:30:00 2021-07-03T17:00:00

Catégories d'évènement: La Madeleine, Nord