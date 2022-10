Spectacle – Tout est chamboulé

Spectacle – Tout est chamboulé, 4 février 2023, . Spectacle – Tout est chamboulé



2023-02-04 – 2023-02-04 8 EUR Sur réservation. Théâtre d’objet. 26 cubes en noir et blanc. 2 éléphants, 4 poissons, un serpent, un crocodile et une nuée de papillons. Une fille et un garçon. Ce sont les ingrédients de Tout est chamboulé ! dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville