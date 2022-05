Spectacle “Tous en scène Zygo le Clown”, 19 juillet 2022, .

Spectacle “Tous en scène Zygo le Clown”

2022-07-19 – 2022-07-19

Pendant plus d’une heure, Zygo Le Clown emmène les petits et les grands dans son univers insolite et rigolo sur un rythme bouillonnant.

Son spectacle est construit grâce à la participation d’un maximum d’enfants, qu’ils soient sur scène ou dans le public.

Le spectacle se termine par une mini-boum où tout le monde s’éclate !

+33 5 59 20 00 34

