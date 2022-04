SPECTACLE : TOURBI’ROND Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Moselle

SPECTACLE : TOURBI’ROND Bitche, 9 avril 2022, Bitche. SPECTACLE : TOURBI’ROND Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche

2022-04-09 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-09 Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin

Bitche Moselle Bitche Théâtre de papier en musique. Présenté par la Compagnie Moska. Ce spectacle vous est proposé dans le cadre du festival WOWOX organisé par le CADHAME [Collectif Artistique De la Halle de Meisenthal] et la Communauté de Communes du Pays de Bitche. Programme disponible sur www.halle-verriere.fr Je suis le début de quelque chose : de qui ? de quoi ?

Dans un jeu de cache-cache, ce petit être s’amuse à se fondre et se confondre dans les formes rondes des autres : Dos de coccinelle, roue de voiture, coque de bateau, oeil de grenouille… Quelle forme prendra cette graine en pleine transformation ? Spectacle inventif autour de la matière papier, des formes géométriques mêlées aux élégantes nuances du saxophone pour raconter le chemin d’un petit être en construction d’identité. Pour tout-petits dès un an. Sur inscription. contact@mediatheque-josephschaefer.fr +33 3 87 06 15 76 http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT DU PAYS DE BITCHE

Détails Catégories d’évènement: Bitche, Moselle Autres Lieu Bitche Adresse Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Ville Bitche lieuville Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Departement Moselle

Bitche Bitche Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bitche/

SPECTACLE : TOURBI’ROND Bitche 2022-04-09 was last modified: by SPECTACLE : TOURBI’ROND Bitche Bitche 9 avril 2022 Bitche Moselle

Bitche Moselle