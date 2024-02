Spectacle Tour de danse des villes olympiques Place de la Résistance Saint-Brieuc, samedi 29 juin 2024.

Spectacle Tour de danse des villes olympiques Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Les élèves danseuses et danseurs du Conservatoire investissent le théâtre Louis Guilloux pour un spectacle haut en couleurs : costumes, lumières, ballets et créations, tous les ingrédients nécessaires à la confection de ce moment magique attendu sont réunis pour nous faire rêver une nouvelle fois.

Ensemble des élèves du département de l’initiation au 3e cycle des études chorégraphiques.

Edwige Croizer, Isabelle Tanneau, professeures et direction chorégraphique .

Début : 2024-06-29 20:00:00

fin : 2024-06-29 21:00:00

Place de la Résistance La Passerelle

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

