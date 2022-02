Spectacle – Toumback Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Spectacle – Toumback Val-de-Scie, 14 juin 2022, Val-de-Scie. Spectacle – Toumback salle des fêtes 30 rue Georges pompidou Val-de-Scie

2022-06-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-14 21:30:00 21:30:00 salle des fêtes 30 rue Georges pompidou

Val-de-Scie Seine-Maritime Danse, musique, percussions corporelles vous attendent pour cette soirée organisée par la Conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe.

La soirée se déroulera en deux temps, d’abord un spectacle/concert des élèves de l’enseignement artistique à l’école. Ensuite la Compagnie Toumback fera une représentation. Toumback, c’est un cabaret percussif où le public fait partie du spectacle. Danse, musique, percussions corporelles vous attendent pour cette soirée organisée par la Conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe.

