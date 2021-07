Beaugency Théâtre le Puits Manu Beaugency Spectacle « Toujours rien ? » Théâtre le Puits Manu Beaugency Catégorie d’évènement: Beaugency

Un spectacle imagé et poétique qui éveille les jeunes consciences en explorant les rapports à soi, aux autres et à la nature. Ce matin, Madame Louise a semé une petite graine pleine de promesses dans son jardin. Elle l'arrose, lui susurre des mots doux et… attend… Au début pleine d'espoir et patiente, elle vaque à ses occupations… mais voici qu'un évènement anodin déclenche une drôle de réaction en chaîne… tandis que du côté de « Mademoiselle la graine », Toujours Rien !!! Vraiment, il y a de quoi perdre sa bonne humeur ! Alors, qui va aider Madame Louise à retrouver le sourire ? Entrée gratuite, réservation obligatoire.

2021-07-10T16:00:00 2021-07-10T17:00:00

