Spectacle « Toujours c’est vraiment très très long » La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LA CHAPELLE DE BRAIN

Spectacle « Toujours c’est vraiment très très long » La Chapelle-de-Brain, 24 février 2022, La Chapelle-de-Brain. Spectacle « Toujours c’est vraiment très très long » Médiathèque 1 rue Saint-Melaine La Chapelle-de-Brain

2022-02-24 – 2022-02-24 Médiathèque 1 rue Saint-Melaine

La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine La Chapelle-de-Brain Spectacle « Toujours c’est vraiment très très long » par le Théâtre du Tapis Bleu – Jeudi 24/02 à 20h. Spectacle issu d’un recueil de paroles autour de la mémoire des objets et de la relation à nos aînés. Et si l’objet devenait un médiateur entre les générations ? Gratuit, dès 14ans.

Renseignements: mediatheque.lachapelle2@gmail.com ou 02 99 70 13 95

Plus d’infos sur le spectacle : https://cie-theatre-du-tapis-bleu-1.jimdosite.com/ +33 2 99 70 13 95 Spectacle « Toujours c’est vraiment très très long » par le Théâtre du Tapis Bleu – Jeudi 24/02 à 20h. Spectacle issu d’un recueil de paroles autour de la mémoire des objets et de la relation à nos aînés. Et si l’objet devenait un médiateur entre les générations ? Gratuit, dès 14ans.

Renseignements: mediatheque.lachapelle2@gmail.com ou 02 99 70 13 95

Plus d’infos sur le spectacle : https://cie-theatre-du-tapis-bleu-1.jimdosite.com/ Médiathèque 1 rue Saint-Melaine La Chapelle-de-Brain

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, LA CHAPELLE DE BRAIN Autres Lieu La Chapelle-de-Brain Adresse Médiathèque 1 rue Saint-Melaine Ville La Chapelle-de-Brain lieuville Médiathèque 1 rue Saint-Melaine La Chapelle-de-Brain Departement Ille-et-Vilaine

La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-de-brain/

Spectacle « Toujours c’est vraiment très très long » La Chapelle-de-Brain 2022-02-24 was last modified: by Spectacle « Toujours c’est vraiment très très long » La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain 24 février 2022 ille-et-vilaine La Chapelle-de-Brain

La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine