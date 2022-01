SPECTACLE « TOTORRO AND FRIEND : ET SI L’AMOUR C’ETAIT AMIER? » A GETIGNE Gétigné Gétigné Catégories d’évènement: Gétigné

Loire-Atlantique

SPECTACLE « TOTORRO AND FRIEND : ET SI L’AMOUR C’ETAIT AMIER? » A GETIGNE Gétigné, 7 mai 2022, Gétigné. SPECTACLE « TOTORRO AND FRIEND : ET SI L’AMOUR C’ETAIT AMIER? » A GETIGNE Rue du Pont Jean Vay ESPACE BELLEVUE Gétigné

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 21:35:00 Rue du Pont Jean Vay ESPACE BELLEVUE

Gétigné Loire-Atlantique Gétigné 8 EUR Fabcaro, l’auteur culte de Zaï Zaï Zaï publiait en 2018 un

formidable opus sur les affres amoureuses de la quarantaine :

Et si l’amour c’était aimer ? .

Deux des membres du groupe rock Totorro, avec en invité

le prolifique batteur-compositeur Pierre Marolleau, nous

immergent dans l’univers graphique de Fabcaro et ses drôles

de personnages, au travers d’un ciné BD-concert singulier,

toujours en mouvement et détonant.

Jonathan Siche (guitares, machines) / Christophe Le Flohic (guitares,

machines) / Pierre Marolleau (batterie)

Produit par La Station Service, en coproduction avec La Nef, La Carène,

Antipode et La Nouvelle Vague

Et si l’amour c’était aimer ? de Fabcaro a été publié en 2017

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Catégories d'évènement: Gétigné, Loire-Atlantique Lieu Gétigné Adresse Rue du Pont Jean Vay ESPACE BELLEVUE Ville Gétigné

