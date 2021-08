Plougonvelin Plougonvelin Finistère, Plougonvelin Spectacle Top ten Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Plougonvelin

Spectacle Top ten Plougonvelin, 17 septembre 2021, Plougonvelin. Spectacle Top ten 2021-09-17 – 2021-09-17

Plougonvelin Finistère Spectacle programmé en collaboration avec l’association Un soir à l’Ouest. Entrée libre sur réservation auprès de l’Espace Kéraudy 02.98.38.00.38.

Top Ten est une pièce solaire qui parle du déracinement, de l’amitié, des conventions et codes culturelles. +33 2 98 38 00 38 https://www.espacekeraudy.com/Top-ten-197.html Spectacle programmé en collaboration avec l’association Un soir à l’Ouest. Entrée libre sur réservation auprès de l’Espace Kéraudy 02.98.38.00.38.

Top Ten est une pièce solaire qui parle du déracinement, de l’amitié, des conventions et codes culturelles. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougonvelin Autres Lieu Plougonvelin Adresse Ville Plougonvelin