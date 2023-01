Spectacle » Tony Di Stasio et Thierry Marconnet » Brignais Brignais Catégories d’Évènement: Brignais

Rhône

Spectacle » Tony Di Stasio et Thierry Marconnet » Brignais, 24 février 2023, Brignais . Spectacle » Tony Di Stasio et Thierry Marconnet » Le Briscope Parc de l’Hôtel de Ville Brignais Rhône Parc de l’Hôtel de Ville Le Briscope

2023-02-24 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-24 22:00:00 22:00:00

Parc de l’Hôtel de Ville Le Briscope

Brignais

Rhône EUR 18 9 Tony Di Stasio avec son spectacle « Fatto in casa » et Thierry Marconnet avec son spectacle » Thierry Marconnet pars en sucette » billetterie@briscope.fr +33 4 78 05 31 13 https://brignais.com/briscope Parc de l’Hôtel de Ville Le Briscope Brignais

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Brignais, Rhône Autres Lieu Brignais Adresse Brignais Rhône Parc de l'Hôtel de Ville Le Briscope Ville Brignais lieuville Parc de l'Hôtel de Ville Le Briscope Brignais Departement Rhône

Brignais Brignais Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brignais/

Spectacle » Tony Di Stasio et Thierry Marconnet » Brignais 2023-02-24 was last modified: by Spectacle » Tony Di Stasio et Thierry Marconnet » Brignais Brignais 24 février 2023 Brignais Le Briscope Parc de l'Hôtel de Ville Brignais Rhône rhône

Brignais Rhône