Spectacle : Tonton Mimil MAIF Social Club Paris, 27 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 27 octobre 2023

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit

Un spectacle imaginé par la compagnie de danse Difé Kako qui s’inspire des cultures africaines et antillaises.

Imaginez… Un manguier trône, des flamboyants bourgeonnent, des balisiers éclosent tandis que des hibiscus fleurissent, des mangé-coolies grimpent.

Conteurs, danseurs et musiciens vous guident dans une promenade où se côtoient des papillons, des jardiniers, un épouvantail, des vers de terre… Mais Tonton Mimil veille et nous avertit. Le jardin serait-il en danger ? Les zandolis, petits lézards verts typiques des Antilles, n’ont plus de pattes ! On peut se demander ce que les Hommes ont fait à la nature !

Au fil de la promenade, vous pourrez suivre les recommandations de Tonton Mimil pour prendre soin de notre jardin et faire rire la nature.

Évènement proposé dans le cadre du Festival Mois Kreyol et réalisé en partenariat avec la Compagnie Difé Kako.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

© Marie Loreille