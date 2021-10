Soustons Soustons Landes, Soustons Spectacle Tombé sur un livre Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Spectacle Tombé sur un livre Soustons, 6 octobre 2021, Soustons. Spectacle Tombé sur un livre 2021-10-06 15:30:00 – 2021-10-06 Place des Arènes La Médiathèque

Soustons Landes Soustons Spectacle “Tombé sur un livre” avec la Cie Gif’Alu.

Une nuit, la vieille fée Caractos fait tomber le clown Pataruc sur un livre de légendes.

Par une étrange magie, toute la tête du clown et ensuite tout son corps, sont avalés par le livre.

L’ aventure fantastique et les personnages de la forêt légendaire l’attendent.

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Place des Arènes La Médiathèque Ville Soustons lieuville 43.7516#-1.3262