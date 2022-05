Spectacle Tôle Story, répertoire d’un chaos Luz-Saint-Sauveur, 13 juillet 2022, Luz-Saint-Sauveur.

2022-07-13 17:00:00 – 2022-07-13 18:00:00 Parvis de l’Eglise des Templiers LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120

Tôle Story, c’est l’histoire mémorable et mythique du spectacle le plus démesuré du cirque contemporain : « Métal Clown ».

Avec ses 120 artistes au plateau, ses 3000 spectateurs, son convoi de 1,5 km, « Métal Clown » a tout d’une légende ! Et quoi de plus jouissif pour les 3 artistes de la Compagnie d’Elles que de jouer sur les formats, en faisant entrer le plus gros spectacle du cirque contemporain, dans un format réduit ? Les rues de Luz-Saint-Sauveur n’ont plus qu’à trembler, la bourrasque va souffler, la tôle va siffler, la tronçonneuse va brailler, le chaos va débarquer, Tôle Story va se raconter, histoire et la fiction mêlées !

Programmé dans le cadre des mercredis artistiques en collaboration avec l’association Jazz Pyr’ pour l’inauguration du festival Jazz à Luz.

marie.lay@luz.org +33 5 62 92 38 38 http://maisondelavallee.org/

