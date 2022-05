Spectacle To Tube or not To Tube – cie Zaoum, dans le cadre du festival Youth is great Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

[ THEATRE ] _**A partir de 13 ans**_ _**Durée : 1h15**_ Quatre collégiens font leurs expériences et se frottent à internet bien avant de se frotter à la vie. Chacun prend part à la grande affaire de l’Humanité : l’amour et le sexe. Leur principale préoccupation trouve des réponses dans les « tubes » accessibles en un clic et s’écrit à coup de « snaps », « dick pics » et « nudes » sur leur smartphone. Un jour, lors d’une sortie de classe au Louvre-Lens, les élèves visitent la Galerie du Temps et l’Antiquité vient percuter leurs histoires et questionner leurs représentations et leurs normes. _To tube or not to tube_ explore, sans panique morale ni désir de censure mais avec naturel et simplicité, la question de l’impact de la culture pornographique sur le rapport au corps et à l’autre. Comment se construire, se faire sa propre idée sur le sexe, sur la sexualité, sur l’amour, sur l’autre, quand la gratuité combinée à l’immédiateté du streaming met les mineurs face à des images qui les font passer sans transition du mythe de « la petite graine » au « Youporn » ? _**Distribution :**_ _Avec Jacques-Joël Delgado, Dana Fiaque, Zoé Pinelli, Victor Robert_ _Écriture et mise en scène : Bernadette Gruson_ _Régie générale : Emilie Godreuil_ _Assistanat mise en scène : Marianne Duvoux_ _Animation vidéo : Clément Goffinet_ _Lumière et vidéo : Aurore Leduc, Matthieu Radot (en alternance)_ _Son : Stéphane Lévêque, Samuel Alain_ _Regard chorégraphique : Cyril Viallon_ _Réalisatrice tournage : Bernadette Gruson_ _Cadreur/monteur : Antoine Chartier_ _Cadreuse : Fanny Derrier_ _Son tournage : Ludivine Pelé_ _Production : Nina Cauvin_ _Diffusion : Margot Daudin Clavaud_ _Communication : Maelle Bodin_ ——— _**Spectacle présenté dans le cadre du festival Youth is Great #7 organisé par Le Grand Bleu.**_ Pour prendre ses billets, c’est ici : [[https://billetterie-spectacles.lille.fr/](https://billetterie-spectacles.lille.fr/)](https://billetterie-spectacles.lille.fr/) Une création pour ados d’hier et d’aujourd’hui sur l’impact de la culture pornographique dans nos vies. Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

