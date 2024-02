Spectacle Tiken Jah Fakoly Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz, dimanche 7 avril 2024.

Spectacle proposé par la Scène nationale du Sud-Aquitain

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or et des Victoires de la Musique, Tiken Jah Fakoly s’impose aujourd’hui comme un artiste engagé et militant, mondialement reconnu. Rassemblant des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada. En 2024 Tiken Jah Fakoly revient avec un nouvel album et une tournée inédite en acoustique.

Entouré de musiciens traditionnels d’Afrique de l’Ouest l’artiste revisite ses 25 ans de répertoire dont ses plus grands hits. Une expérience musicale à vivre à Saint-Jean-de-Luz dans la Salle Tanka, qui sera pour l’occasion dans une configuration inédite “assis/debout”.

Tout public Placement libre Concert 34 34 EUR.

Début : 2024-04-07 20:00:00

fin : 2024-04-07

Rue Martin Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine billetterie.culture@saintjeandeluz.fr

