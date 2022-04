[Spectacle] Thoumback Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: 76720

Dieppe

[Spectacle] Thoumback Dieppe, 14 juin 2022, Dieppe. [Spectacle] Thoumback Dieppe

2022-06-14 19:00:00 – 2022-06-14

Dieppe 76720 1ère partie : Spectacle/concert des élèves de l’enseignement artistique à l’école. 2ème partie : Compagnie Thoumback

Le cabaret percussif est un bal où le public fait partie du spectacle. 1ère partie : Spectacle/concert des élèves de l’enseignement artistique à l’école. 2ème partie : Compagnie Thoumback

Le cabaret percussif est un bal où le public fait partie du spectacle. 1ère partie : Spectacle/concert des élèves de l’enseignement artistique à l’école. 2ème partie : Compagnie Thoumback

Le cabaret percussif est un bal où le public fait partie du spectacle. Dieppe

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: 76720, Dieppe Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement 76720

Dieppe Dieppe 76720 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Spectacle] Thoumback Dieppe 2022-06-14 was last modified: by [Spectacle] Thoumback Dieppe Dieppe 14 juin 2022 76720 dieppe

Dieppe 76720