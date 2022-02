Spectacle : « Thomas joue ses perruques » Le Havre, 26 avril 2022, Le Havre.

Spectacle : « Thomas joue ses perruques » Le Havre

2022-04-26 20:00:00 – 2022-04-26

Le Havre Seine-Maritime

Reprenant une série de vidéos à succès lancée sur Instagram, Thomas Poitevin incarne dans ce spectacle une ribambelle d’anti-héros par le biais de changements de perruques : Papy Daniel un « warrior », qui aime l’ordre et les endives au jambon ; Laurence, chargée d’accueillir les compagnies dans un théâtre ; Caro, la vieille fille parisienne en proie au doute existentiel, chahutée par la vie moderne…

Le rire et l’empathie rythment ces microfictions à la fois drôles, pathétiques et terriblement familières. Ce spectacle, c’est une fête des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de râleurs, une comédie humaine acide et tendre.

Qu’elles parlent beaucoup ou peu, qu’elles passent en coup de vent ou se déploient comme des tempêtes, toutes ces perruques sont hilarantes, touchantes, complètement paumées, obstinément humaines.

Date : le mardi 26 avril à 20h – A partir de 12 ans.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h10

Tarif : 20€

Reprenant une série de vidéos à succès lancée sur Instagram, Thomas Poitevin incarne dans ce spectacle une ribambelle d’anti-héros par le biais de changements de perruques : Papy Daniel un « warrior », qui aime l’ordre et les endives au jambon ;…

Reprenant une série de vidéos à succès lancée sur Instagram, Thomas Poitevin incarne dans ce spectacle une ribambelle d’anti-héros par le biais de changements de perruques : Papy Daniel un « warrior », qui aime l’ordre et les endives au jambon ; Laurence, chargée d’accueillir les compagnies dans un théâtre ; Caro, la vieille fille parisienne en proie au doute existentiel, chahutée par la vie moderne…

Le rire et l’empathie rythment ces microfictions à la fois drôles, pathétiques et terriblement familières. Ce spectacle, c’est une fête des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de râleurs, une comédie humaine acide et tendre.

Qu’elles parlent beaucoup ou peu, qu’elles passent en coup de vent ou se déploient comme des tempêtes, toutes ces perruques sont hilarantes, touchantes, complètement paumées, obstinément humaines.

Date : le mardi 26 avril à 20h – A partir de 12 ans.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h10

Tarif : 20€

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-14 par