Louverné Mayenne Louverné 4 EUR Spectacle qui a lieu ce samedi 20 Novembre 2021, à 18h (ouverture des portes à 17h30), à la salle des Pléiades à Louverné (53) Zap l’extra terrestre débarque sur la terre à la recherche du bonheur. Elle croise le chemin de Madame Chose, une femme pétillante et généreuse puis la route de Monsieur Scrounch, un être avare et grognon. Zap aura besoin de la participation des jeunes spectateurs pour se sortir des pièges tendus et trouver le bonheur.

3 personnages drôles et émouvants en interaction permanente avec leur public. Le tarif est de 5€ (gratuit -4 ans). La réservation peut se faire par réservation se fait par helloasso :https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-louverne-2/evenements/spectacle

Informations : louverneamicalelaique@gmail.com

