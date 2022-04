SPECTACLE THÉÂTRE, SON ET LUMIERE “JACQUOU LE CROQUANT” Montrevault-sur-Èvre, 23 juillet 2022, Montrevault-sur-Èvre.

SPECTACLE THÉÂTRE, SON ET LUMIERE “JACQUOU LE CROQUANT” SAINT-REMY-EN-MAUGES Le Souchay Montrevault-sur-Èvre

2022-07-23 – 2022-07-13 SAINT-REMY-EN-MAUGES Le Souchay

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

19 29 EUR Grand spectacle nocturne présenté et animé par les habitants de Saint-Rémy-en-Mauges et des environs. Parmi les plus célèbres séries télévisées, Jacquou le Croquant a marqué une génération par le petit écran à la fin des années soixante.

Saint-Rémy-en-Mauges, petite commune du Maine-et-Loire, au cœur des Mauges, fait revivre le destin tragique de Jacquou le Croquant à travers une scénographie entre théâtre, son et lumière.

– Ouverture du site à 19h : accueil dans une ambiance folklorique et conviviale, animations

– 19h15 : dîner des croquants sous chapiteau : menu de fouaces.

Remontez dans le temps grâce à la présence d’artisans d’époque (artisans forgerons, potiers…) et à des chansons, saynètes, orgues de Barbarie…

– 2 heures de spectacle – 200 acteurs et figurants

– Effets pyrotechniques – Décors impressionnants – Cavalerie

Soirée dîner et spectacle ou spectacle seul.

Le repas débute vers 19h15.

Accès aux gradins à partir de 21h30.

Début du spectacle vers 22h30. Durée du spectacle : 2h.

Spectacle théâtre, sons et lumières de plein air “Jacquou le Croquant”

+33 6 41 68 08 21 http://www.jacquou-le-croquant-spectacle.com/

Grand spectacle nocturne présenté et animé par les habitants de Saint-Rémy-en-Mauges et des environs. Parmi les plus célèbres séries télévisées, Jacquou le Croquant a marqué une génération par le petit écran à la fin des années soixante.

Saint-Rémy-en-Mauges, petite commune du Maine-et-Loire, au cœur des Mauges, fait revivre le destin tragique de Jacquou le Croquant à travers une scénographie entre théâtre, son et lumière.

– Ouverture du site à 19h : accueil dans une ambiance folklorique et conviviale, animations

– 19h15 : dîner des croquants sous chapiteau : menu de fouaces.

Remontez dans le temps grâce à la présence d’artisans d’époque (artisans forgerons, potiers…) et à des chansons, saynètes, orgues de Barbarie…

– 2 heures de spectacle – 200 acteurs et figurants

– Effets pyrotechniques – Décors impressionnants – Cavalerie

Soirée dîner et spectacle ou spectacle seul.

Le repas débute vers 19h15.

Accès aux gradins à partir de 21h30.

Début du spectacle vers 22h30. Durée du spectacle : 2h.

SAINT-REMY-EN-MAUGES Le Souchay Montrevault-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-04-11 par