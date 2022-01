Spectacle théâtre: « Petit monstre » Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Spectacle théâtre: « Petit monstre »
Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat
Le Puy-en-Velay

2022-01-26 10:30:00

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR Présenté par la Cie Rouge les Anges, d’après le livre « Papa » de Ph. Corentin

Ce spectacle mêlent comédiens et marionnettes, chansons et conte avec délicatesse … lemayapo@wanadoo.fr +33 4 71 09 61 50 http://www.theatredumayapo.com/ Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay

