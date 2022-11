Spectacle Théâtre & Musique Crouseilles, 28 janvier 2023, Crouseilles.

Théâtre- tout public dès 12 ans

« Ce qu’il en coûte »

AVEC OU SANS MASQUE ?

Les soignants… On les a applaudis, on leur a dit merci pour quelques mois plus tard, leur interdire de venir travailler s’ils n’étaient pas vaccinés. On ne leur a pas vraiment demandé leur avis mais d’abord, qu’est-ce qu’on entend derrière ce terme générique : « soignant » ? Qui sont-ils derrière leur masque et leur blouse unie? Comment perçoivent ils leur métier ? C’est toute cette réalité contrastée que Marie Delmarès vient éclairer avec son regard d’artiste dans sa nouvelle création avec l’accompagnement complice et poétique de son acolyte musicien Jeff Manuel.

Texte et mise en scène: Marie Delmarès

Collaboration artistique de Jacques Grizeaud

Musique: Jeff Manuel

Chorégraphie, mouvement : Sabine Samba

Avec Marie Delmarès et Jeff Manuel Cie Les attracteurs étrangers

Public : à partir de 13 ans

Durée : 60 minutes

Production: Les attracteurs étranges

avec le soutien du Conseil départemental du Gers et du conseil départemental des Landes et du Théâtre Spirale

