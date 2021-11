Laversines Laversines 60510, Laversines Spectacle Théâtre-Musique “AMOK 1920” Laversines Laversines Catégories d’évènement: 60510

2021-12-04 – 2021-12-04

Laversines 60510 6 6 Amok 1920 est une évocation, entre musique et théâtre, de la folie des années folles. Le spectacle visite la formidable énergie de ces années là qui bouscule avec insolence les conventions de l’époque: jazz, dadaïsme, émancipation des femmes, pied de nez au colonialisme, à travers un répertoire musical vaste et cosmopolite, de Fréhel à Louis Armstrong. En partenariat avec le théâtre du Beauvaisis

+33 3 44 07 71 13 http://theatredubeauvaisis.com/spectacle-beauvais-theatre-amok-1920-adele-chignon-589.html

