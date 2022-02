SPECTACLE THEATRE LE TOMBEAU D’ACHILLE Dounoux Dounoux Catégories d’évènement: DOUNOUX

Dounoux Vosges Dounoux Le comité des Fête de Dounoux en association avec Des Corps en Voix , vous proposent une soirée théâtre.

A l’affiche LE TOMBEAU D’ACHILLE de Andre Roussin et mis en scène par Jerome Thibault.

Claude Vanony, Leo Foucher, Jean-Marie Charles, Anne Villemin, comme acteurs/actrices. « Le tombeau d’Achille » est une comédie en un acte, dans laquelle on retrouve un vieillard qui perd un peu la tête et qui est en colère après la terre entière, sa femme et leur neveu, tous les trois sont confrontés à la mort de la grand mère de la famille. Une pièce pleine d’humour preuve que l’on peut rire de tout.

SUR RESERVATION AU 06.20.45.32.83

Le port du masque ainsi que le pass vaccinal seront demandés. +33 6 20 45 32 83 TOMBEAU D’ACHILLE

