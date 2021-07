Spectacle théâtre – La main leste – Les allumeurs de réverbères Loctudy, 23 août 2021-23 août 2021, Loctudy.

Spectacle théâtre – La main leste – Les allumeurs de réverbères 2021-08-23 – 2021-08-23 rue des mouettes Manoir de Coadigou

Loctudy Finistère

« La main leste d’Eugène Labiche. Une comédie déjantée avec du chant, de la danse, et plein d’autres surprises. Mise en scène de Bastien Ossart, avec Estelle Haas – Fanny Fourme – Timothée Grivet – Arthur Cachia. A partir de 7 ans. Durée 1h15.

Dans La main leste d’Eugène Labiche, M. Legrainard a bien du mal à tenir en ordre sa maison et sa boutique de fleurs face au tempérament de feu de sa femme. Alors quand un peintre excentrique fait irruption dans son salon il craint le pire, d’autant que ce dernier ne semble pas laisser sa fille indifférente…

Pendant une heure, six personnages se croisent et s’entremêlent dans un ballet tantôt délicat et tantôt rock ‘n’ roll, tantôt ridicule et tantôt poétique, mais toujours F-O-U !

Nous avons décidé de donner à ce spectacle itinérant de plein air une dimension corporelle et imagée très forte.

Inspiré des codes visuels du théâtre baroque, de l’univers décalé de Tim Burton ou poétique de James Thiérrée, des décalages comiques de Chaplin ou de Jacques Tati ce spectacle se veut à la fois drôle, beau et poétique.

Le jeu est frontal, les costumes sont hauts en couleur et décalés; la gestuelle est démesurée.

Les Allumeurs de Réverbère viennent nous accompagner, comme une invitation à passer un moment de vie ensemble, après cette longue et complexe période en confinement. Histoire de nous rappeler que la seule chose qui vaille, c’est le lien qui unit les hommes entre eux. Le reste n’est que mensonge.

Poésie au rendez-vous, musique et danse, rires et fête. » ©Bastien Ossart

+33 2 98 87 92 67

