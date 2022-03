Spectacle théâtre : God Save the Vieux Larbey, 18 mars 2022, Larbey.

Spectacle théâtre : God Save the Vieux Café Boissec 303 route de l'église Larbey

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-06 22:00:00

Larbey Landes Larbey

10 10 EUR God Save The Vieux est une ode extravagante, drôle et bouleversante à la liberté et à l’esprit Rock’n’roll, où 3 “vieux” s’évadent de leur maison de retraite pour une ultime virée renversante Marion, la comédienne, interroge avec un angle surprenant la place de nos “vieux”, leurs libertés et le rapport à leurs souvenirs qui sont notre mémoire. Elle incarne tous les personnages qui nous entraînent dans ce voyage burlesque et profondément sensible.

“Jouant avec les ombres, [Marion Lo Monaco] écorche des temps forts de la vie de chaque jours. Une très belle prestation appréciée de tous.” La République des Pyrénées.

Théâtre tout public dès 8 ans. Par la compagnie La Luberlu

+33 5 58 97 57 93

Café Boissec – Sac de billes

Café Boissec 303 route de l’église Larbey

