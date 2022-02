Spectacle théâtre Fanny de Marcel PAGNOL Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-BrethmasSaint-Hilaire-de-Brethmas Catégories d’évènement: Gard

Saint-Hilaire-de-Brethmas Gard Complexe Culturel et Sportif Maurice SAUSSINE Saint-Hilaire-de-Brethmas Gard Saint-Hilaire-de-Brethmas Après « Marius » en 2020, la Compagnie de Jean-Claude Baudracco présente la suite de la célèbre trilogie de Pagnol.A cette occasion, notre association, Les Fanatonic’s, aura le plaisir de recevoir la troupe de Jean-Claude BAUDRACCO,qui viendra nous présenter une adaptation théâtrale du deuxième opus de la trilogie de Marcel PAGNOL : FANNY.*Informations pratiques: Pour participer à cet évènement, nous proposons 2 formules :-Formule repas-spectacle : 30€ – accueil du public à partir de 11h30-Formule spectacle : 20€ – accueil du public à partir de 13h30-Quand : le 27 mars 2022-Début du spectacle : 15h00-Lieu: Complexe Maurice Saussine à Saint Hilaire de Brethmas-Réservations en ligne : info@fanatonics.fr ou au 06 31 11 82 65 info@fanatonics.fr +33 6 31 11 82 65 Droits libres

