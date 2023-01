Spectacle théâtre et ombres | Le rêve de la chouette Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Spectacle théâtre et ombres | Le rêve de la chouette Bibliothèque L’Heure joyeuse, 1 avril 2023, Paris. Le samedi 01 avril 2023

de 10h30 à 11h05

. gratuit

Une valise d’ombres, une table, deux petits projecteurs. Le rêve de la chouette est le fruit d’une combinaison de théâtre d’ombre, de kamishibaï et de jeu théâtral. OUVRIR ET FERMER LES YEUX : UNE MAGIE SIMPLE, UN JEU D’ENFANT ! Une petite fille fait l’inventaire des objets qui l’entoure dans sa chambre. S’appuyant sur son imaginaire et la réalité matérielle des choses, elle cherche à faire toute seule le grand saut dans le sommeil. Elle s’endort et rêve qu’elle est une chouette. Une petite chouette livrée à elle même dans la forêt. Après avoir dépassé les difficultés de l’endormissement dans la vraie vie, la petite fille chouette surmontera les péripéties rencontrées dans ses rêves jusqu’à un nouveau réveil, un nouveau jour, comme prévu ! Texte et interprétation : Marion Cerquant Accompagnement artistique et Théâtre d’Ombre : Jean-Louis Esclapès Illustrations : Alexandre Martins Samedi 1er avril | à 10h30 A partir de 4 ans sur inscriptionDurée : 35 min En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Marion Cerquant

