Spectacle Théatre et Chansons au lavoir Valprivas Valprivas Catégories d’évènement: 43210

Valprivas

Spectacle Théatre et Chansons au lavoir Valprivas, 2 juillet 2022, Valprivas. Spectacle Théatre et Chansons au lavoir Valprivas

2022-07-02 – 2022-07-02

Valprivas 43210 Brigitte Carle, conteuse « avec le groupe théâtre Mil ‘Empreintes, chansons de Véronique et Grégory, mise en scène Brigitte Carle Nettoyage à sec », mémoires de lavoir et de pompe à eau +33 6 80 20 65 82 Valprivas

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 43210, Valprivas Autres Lieu Valprivas Adresse Ville Valprivas lieuville Valprivas Departement 43210

Valprivas Valprivas 43210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valprivas/

Spectacle Théatre et Chansons au lavoir Valprivas 2022-07-02 was last modified: by Spectacle Théatre et Chansons au lavoir Valprivas Valprivas 2 juillet 2022 43210 Valprivas

Valprivas 43210