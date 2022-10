SPECTACLE THEATRE D’OMBRES – VOGUE AU FIL DE L’EAU – SAUVIAN – FESTIVAL GRAND ZYEUX P’TITES ZOREILLES Sauvian, 5 novembre 2022, Sauvian.

Une source lumineuse, des silhouettes en carton, un drap tendu et soudain tout s’anime et prend vie. À bord de son drôle de petit bateau, Mr Zouglouglou t’invite à embarquer pour une balade au fil de l’eau, ponctuée de rencontres, d’histoires et de chansons.

Inspiré du livre Le bateau de Mr Zouglouglou de Coline Promeyrat.

Pour les enfants de 6 mois à 6 ans.

Sur présentation de la carte d’abonné.

+33 4 67 39 91 72 https://www.beziers-mediterranee.com/programme-complet-du-festival-grands-zyeux-ptites-zoreilles/

