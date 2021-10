Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière Spectacle théâtre d’ombre “Enfant d’éléphant” – Cie Les Lubies Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-de-la-Rivière

Spectacle théâtre d’ombre “Enfant d’éléphant” – Cie Les Lubies Saint-Germain-de-la-Rivière, 2 mars 2022, Saint-Germain-de-la-Rivière. Spectacle théâtre d’ombre “Enfant d’éléphant” – Cie Les Lubies 2022-03-02 15:30:00 – 2022-03-02 16:30:00 Salle Polyvalente – Maison des Services 1 avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière Adaptation de l’«Enfant d’éléphant» d’après «Histoires comme ça» de Rudyard Kipling.

«Mais pourquoi ?» Un enfant d’éléphant passe ses journées à questionner ses parents, tantes, oncles la girafe, l’autruche,

l’hippopotame, le babouin…sa curiosité agace «Parce que c’est comme ça !»

Jusqu’à ce qu’il pose LA question qui va tout changer.

Histoire loufoque de la longue trompe des éléphants racontée en ombres, objets, matières, musique, énergie et fantaisie des Lubies. à partir de 6 ans (1h00)

