Spectacle : théâtre de marionnettes à l’époque baroque Centre international d’art contemporain, 14 mai 2022 18:00, Carros.

18h-20h30 : visites ludiques de l’exposition Autre temps, autre lieu – Véronique Champollion, Francis Puivif. 21h : spectacle le Théâtre de marionnettes à l’époque baroque par la Cie Théâtre Morphose

18h-20h30 : visites ludiques de l’exposition Autre temps, autre lieu – Véronique Champollion, Francis Puivif. 21h : spectacle le Théâtre de marionnettes à l’époque baroque par la Cie Théâtre Morphose (dès 7 ans). “Entre la conférence et le spectacle, nous vous emmenons avec humour dans l’univers des Théâtres de marionnettes à l’époque baroque. Un spectacle articulé autour d’anecdotes historiques drôles, loufoques et passionnantes, plein de surprises et de rebondissements…

Une occasion de découvrir une période de la folle histoire du Théâtre de

Marionnettes.” “A travers la manipulation de marionnettes et

d’objets, la marionnettiste-conférencière,

Emilie Jedwab-Wroclawski,

dévoile de façon ludique les ficelles et petits secrets

du Théâtre de Marionnettes à l’époque Baroque.”

Gratuit, sur réservation au 04 93 29 37 97 (nombre de places limité)

Situé dans un château médiéval entièrement rénové, le CIAC présente trois expositions temporaires par an, à la fois ouvertes sur le monde et représentatives des artistes de la région. Une fois par an, l’une de ces expositions est le fruit d’une résidence artistique. De plus, il diffuse de manière constante les œuvres issues de sa propre collection. Dans les salles de l’aile ouest, des dialogues ou confrontations se nouent entre l’art contemporain et les vestiges patrimoniaux restaurés datant du XVIIe siècle. Un centre de documentation situé au deuxième étage permet aux initiés et curieux de consulter, sur rendez-vous, des ouvrages et documents spécialisés en art contemporain. Enfin, les médiatrices du service des publics accueillent chacun dans sa découverte du lieu et des expositions par le biais de visites, conférences, rencontres, ateliers et réalisations de projets en partenariat avec interventions d’artistes.

Accès libre et gratuit – non accessible aux personnes handicapées moteur

http://www.ciac.ville-carros.fr

Located in a completely renovated medieval castle, the CIAC presents three temporary exhibitions per year, both open to the world and representative of the artists of the region. Once a year, one of these exhibitions is the result of an artistic residency. In addition, he constantly disseminates works from his own collection. In the rooms of the west wing, dialogues or confrontations are forged between contemporary art and restored heritage vestiges dating from the seventeenth century. A documentation center located on the second floor allows insiders and curious to consult, by appointment, books and documents specialized in contemporary art. Finally, the mediators of the public service welcome each in its discovery of the place and the exhibitions through visits, conferences, meetings, workshops and realizations of projects in partnership with interventions of artists.

International Centre for Contemporary Art

18h-20h30: visitas lúdicas de la exposición Otro tiempo, otro lugar – Véronique Champollion, Francis Puivif. 21h: espectáculo el Teatro de títeres en la época barroca por la Cie Théâtre Morphose (a partir de 7 años). Gratuito, previa reserva al 04 93 29 37 97 (plazas limitadas)

Château de Carros place du Château, 06510 Carros, Provence-Alpes-Côte d’azur, France 06510 Carros Provence-Alpes-Côte d’Azur