18h-20h30 : visites ludiques de l’exposition Autre temps, autre lieu – Véronique Champollion, Francis Puivif. 21h : spectacle le Théâtre de marionnettes à l’époque baroque par la Cie Théâtre Morphose (dès 7 ans). “Entre la conférence et le spectacle, nous vous emmenons avec humour dans l’univers des Théâtres de marionnettes à l’époque baroque. Un spectacle articulé autour d’anecdotes historiques drôles, loufoques et passionnantes, plein de surprises et de rebondissements… Une occasion de découvrir une période de la folle histoire du Théâtre de Marionnettes.” “A travers la manipulation de marionnettes et d’objets, la marionnettiste-conférencière, Emilie Jedwab-Wroclawski, dévoile de façon ludique les ficelles et petits secrets du Théâtre de Marionnettes à l’époque Baroque.” Gratuit, sur réservation au 04 93 29 37 97 (nombre de places limité)

Entrée libre, réservation au 04 93 29 37 97

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

